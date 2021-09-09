РИАМО - 9 сен. За год средняя цена поездки на такси снизилась на 4%, сегодня она равняется 432 рублям. Это делает такси в Москве одним из самых доступных в Европе, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Замруководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Дмитрий Пронин отметил, что сервисы заказа такси постоянно развиваются, появляются новые таксомоторные компании, перевозчики.

«В 2015 году размер среднего чека на поездку составлял 650 рублей, сегодня добраться до места на такси можно за 432 рубля», - сказал Пронин.

Он отметил, что такси — важная часть транспортной экосистемы города, важно, чтобы оно оставалось комфортным, доступным и удобным.

«Поэтому мы находимся в постоянном диалоге с агрегаторами такси относительно алгоритмов ценообразования», - отметил Пронин.

Беспилотные такси «Яндекс» запустят в Москве осенью>>