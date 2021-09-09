РИАМО - 9 сен. Пункт приема неисправных и устаревших электроприборов и бытовой техники начал работать в народном парке «Кожухово» в столице, все собранные электроотходы пойдут на переработку. Об этом сообщается на сайте департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Сбор отходов в рамках пилотного проекта проведут в течение сентября. Пункт приема открыт по адресу: ул. Лобанова, д. 9.

Москвичи могут сдать системные блоки, ноутбуки, мониторы, телевизоры, принтеры, сканеры, пылесосы, фены, утюги, чайники, игровые консоли, телефоны, плееры, а также любую электронику и бытовую технику. Но в пункт не принимают батарейки, лампочки, картриджи, диски и кассеты.

Там же горожанам расскажут о важности правильной утилизации электроотходов и объяснят, почему их нельзя выбрасывать на свалки вместе с другим мусором.

Вся техника будет переработана в корпорации «Экополис» – комплексе заводов по производству вторичных материалов.