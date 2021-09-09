РИАМО - 9 сен. Юрист Илья Ремесло отметил, что пользователей приложения «Умное голосование» можно легко идентифицировать. Это приложение подсказывает фамилию «нужного» кандидата на выборах, сообщает РАПСИ.

«Беглый директор ФБК (признан экстремистской организацией) Иван Жданов очень старается уверить сторонников, что приложение «Навальный», куда ФБК перекинул «Умное голосование», можно использовать, не опасаясь быть вычисленным. Жданов врет в очередной раз, как и делал это (соратник оппозиционера Алексея Навального Леонид - ред.) Волков, когда уверял в безопасности донатов в адрес ФБК, что я с легкостью опроверг», - сказал Ремесло.

Он добавил, что каждый пользователь приложения оставляет свои личные данные и след. Благодаря этой информации личность пользователя можно легко установить. Приложение скачивают через официальные магазины Apple и Google Play с личного аккаунта пользователя. В политике приложения указано, что у третьих лиц есть доступ к данным пользователей.

Юрист отметил, что уже была утечка данных 10 тыс. пользователей из базы приложения. Ремесло предупредил всех тех, кто хочет скачать приложение, о возможности быть обвиненными в сотрудничестве с экстремистской организацией.

Помимо этого, приложение может оказаться и бесполезным. Роскомнадзор может блокировать его непосредственную работу. Приложение можно скачать, предоставив таким образом личные данные, а пользоваться не получится.

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