РИАМО - 9 сен. Более 10 тыс. саженцев подготовил областной Ивантеевский лесопитомник к завершению дачного сезона, сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

Министр имущественных отношений области Наталья Адигамова рассказала, что в сентябре традиционно проводится областная акция «Наш лес. Посади свое дерево». К ней подмосковные жители покупают саженцы и сеянцы, чтобы украсить свои дворы и придомовые территории.

По словам Адигамовой, Ивантеевский лесопитомник ежегодно принимает активное участие в озеленении городов Подмосковья. Молодые ели, сирень и рябина, высаженные во время памятных акций, украшают Мытищи, Щелково, Ивантеевку, Пушкино, парк в Одинцовском округе.

В этом году Ивантеевский лесопитомник поможет озеленить городские округа Пушкинский и Фрязино. Саженцы, выращенные в питомнике, высадят на территории округов в рамках осенней акции «Наш лес. Посади свое дерево».

В Ивантеевском лесопитомнике готовы более 3 тыс. саженцев яблони, 4 тыс. саженцев хвойных - туи, пихты, голубой и европейской ели, свыше 1 тыс. декоративных деревьев.

В текущем осеннем сезоне в питомнике появились саженцы витаминных сортов яблони из коллекции отечественного селекционера, профессора Сергея Ивановича Исаева, которые выведены лесопитомником в помощь садоводам региона. Это «Десертное Исаева», «Красавица сада», «Конфетное», «Московское зимнее», «Московское позднее», «Осенняя радость», «Пионерское», «Услада».