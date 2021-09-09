РИАМО - 9 сен. На территории Московской области установлены 73 тыс. камер системы «Безопасный регион», они помогают раскрывать преступления и следить за порядком, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Подмосковья.

«Обзорные видеокамеры устанавливаются на подъездах многоквартирных жилых домов, в местах массового пребывания людей, во дворах, парках, на пешеходных переходах, крупных дорожных развязках и перекрестках», - сказал зампред правительства Московской области - руководитель ГУРБ Роман Каратаев.

Он отметил, что кроме помощи в поимке преступников, система «Безопасный регион» помогает профилактике совершения правонарушений.

В начале сентября в полицию поступило заявление от 42-летнего местного жителя о краже сумки с документами и деньгами. Он оставил ее на лавке вблизи улицы Строительная в Видном. Камеры системы «Безопасный регион» помогли идентифицировать личность подозреваемого, которым оказался ранее судимый 38-летний мужчина.

В ходе обыска по месту проживания злоумышленника полицейские обнаружили и изъяли часть похищенных денег, спрятанных за тумбочкой, а также в книге с вырезанными страницами.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.