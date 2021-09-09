РИАМО - 9 сен. С понедельника у избирателей Подмосковья появилась возможность подать в участковую избирательную комиссию заявление о голосовании на дому, сообщает пресс-служба Мособлизбиркома.

Избиратели могут проголосовать на дому по уважительной причине, среди которых состояние здоровья, инвалидность, необходимость ухода за лицами, которые в этом нуждаются, или по иным причинам.

До 14:00 19 сентября избиратель может обратиться в участковую комиссию письменно, лично или по телефону, а еще передать просьбу через родственников. Кроме того, можно подать заявление о голосовании на дому на портале госуслуг, их принимают до 14 сентября.

Участковая избирательная комиссия регистрирует все поступившие заявления и обращения в специальном реестре. До окончания голосования данный документ хранится вместе со списком избирателей.

В единый день голосования 19 сентября в Подмосковье пройдут выборы в Госдуму, Мособлдуму VII созыва, а также в органы местного самоуправления городских округов Дубна, Егорьевск, Лобня, Лотошино, Луховицы, Протвино и Химки.