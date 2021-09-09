РИАМО - 9 сен. В период обманчивой погоды с наступлением бабьего лета у людей может увеличиться заболеваемость простудой и вирусными инфекциями, сообщила врач-терапевт Татьяна Романенко.

Она отметила, что осеннее тепло нестабильно и погода может резко поменяться в любое время суток. Так, с утра может быть холодно, днем - жарко, а вечером - пойти дождь.

«Переохлаждение создает почву для любых простудных заболеваний, в том числе для вирусных инфекций. Когда мы замерзаем, происходит спазм сосудов, это предрасполагает к заболеванию. На эту почву «садится» любая инфекция», - сказала врач в эфире радио Sputnik.

Тем не менее, отказываться от прогулок на свежем воздухе в это время не стоит – нужно лишь правильно одеться, чтобы избежать заболеваний.

Романенко рекомендует использовать принцип многослойности в одежде: выходить из дома в куртке, а в солнечные теплые периоды – снимать ее. Помимо этого, во время дождливой погоды нужно следить за сухостью обуви и не допускать ее промокания, так как это часто становится причиной простуды.

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