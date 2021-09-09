РИАМО - 9 сен. За прошедшие сутки в Московской области выявили 525 случаев заражения коронавирусной инфекцией, больше всего случаев выявили в Балашихе (43) и Красногорске (42), сообщается на сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с Covid-19.

В Химках выявили 33 случая заражения за прошедшие сутки. 30 случаев выявили в Наро-Фоминском округе, 28 – в Серпухове, по 23 случая – в Королеве и Щелкове, по 22 – в Одинцовском и Ленинском округах, 18 – в Клину, по 16 – в Можайском округе, Фрязине и Чехове, 14 – в Истре, 12 – в Ступине, по 11 – в Реутове и Подольске, 10 – в Сергиево-Посадском округе.

В Дмитровском округе за минувшие сутки выявили 9 случаев инфицирования, по 8 случаев выявили в Богородском округе, Пушкине, Протвине и Шатуре, 7 – в Рузском округе, по 6 – в Раменском округе, Воскресенске, Мытищах и Солнечногорске, по 5 – в Волоколамском округе, Долгопрудном, Лыткарине, Домодедове, Электростали и Люберцах, по 4 – в Ивантеевке, Котельниках и Черноголовке.

По 3 случая выявили в Жуковском, Озерах и Зарайске, по 2 – в Орехово-Зуевском округе, Дзержинском, Лосино-Петровском, по 1 случаю – в Талдомском округе, Бронницах, Дубне, Коломне, Краснознаменске и Пущине.

Ни одного случая Covid-19 за прошедшие сутки не выявили во Власихе, в Егорьевске, Звездном городке, Кашире, Красноармейске, Лобне, Лотошине, Луховицах, Молодежном, Павловском Посаде, Рошале, Серебряных Прудах, Шаховской и Электрогорске.

С начала пандемии в Московской области выявили 428 672 случая заражения коронавирусом. Скончались 7 932 человека. Выздоровели и выписались 374 787 человек.

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