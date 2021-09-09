РИАМО - 9 сен. Президент РФ Владимир Путин заявил, что погибший глава МЧС Евгений Зиничев до конца исполнил свой долг, спасая жизнь другого человека. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Российский лидер напомнил, что ведомство изначально создавалось для спасения человеческих жизней.

«Евгений Николаевич до конца исполнил свой долг», — отметил президент на заседании оргкомитета «Победа».

Министр погиб 8 сентября в Красноярском крае на 56-м году жизни. Глава ведомства пытался спасти режиссера Александра Мельника, который упал в воду.

Прощание с Зиничевым пройдет 10 сентября в Москве. Путин планирует посетить церемонию.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что альтернативные версии гибели министра МЧС РФ Евгения Зиничева являются кощунственными измышлениями.

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