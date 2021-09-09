РИАМО - 9 сен. На юго-западе столицы пьяный помощник прокурора напал на водителя такси, который остановился слишком далеко от указанной точки в заказе. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По словам потерпевшего, он приехал на заказ и остановился в 30 метрах от указанного адреса из-за запрещающего знака. Пассажиры, среди которых был помощник прокурора Черемушкинской межрайонной прокуратуры, были крайне недовольны этим обстоятельством.

Служитель закона начал ругаться матом на водителя и оскорблять его, после чего стал бить его удостоверением прокурора по лицу. После произошедшего таксист обратился в полицию с заявлением.

Буйного помощника прокурора уже уволили с должности по результатам проверки.