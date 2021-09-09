РИАМО - 9 сен. Персонализированный подход к здоровью пациента, проактивность, выход здравоохранения за пределы медорганизаций, открытость информации и процессов, коллаборация медицинских и иных соцструктур являются инновациями в социальной сфере Москвы. Об этом сообщила заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Цифровизация должна создать новый технологический уклад и глубокие условия для проникновения медицины будущего. Она должна быть персонифицированной, предиктивной, и главный ее участник – пациент – должен быть мотивированным», – сказала Ракова на IV Форуме социальных инноваций регионов.

Она подчеркнула, что за минувшие годы в мегаполисе сильно продвинулись в направлении персонализации и предиктивности сферы здравоохранения. На этой модели основана электронная медкарта жителя столицы, которой пользуются 15 млн горожан.

Вице-мэр напомнила, что уже 1,5 года в Москве ведется оцифровка детских медкарт. В конце 2021 года в них будет информация о состоянии здоровья 2 млн юных горожан, начиная с рождения.

«Клиентоориентированность в здравоохранении, проактивный подход останутся классными, но несбыточными мечтами системы общественного здоровья, если мы не изменим технологию работы врача – на все эти красивые вещи у него сегодня вообще нет времени, поэтому надо менять бизнес-процессы в учреждениях, по-новому их пересматривать, отменять ненужные документы, все менять», – добавила Ракова.

Она уточнила, что в Москве сейчас активно двигаются в этом направлении.

«Самое главное – это тотальная прозрачность деятельности всей медицинской системы, которая мотивирует, стимулирует, делает ее более подконтрольной и ответственной», – подчеркнула заммэра.

IV Форум социальных инноваций регионов проходит в Гостином дворе в столице с 9 по 11 сентября. Главной темой мероприятия являются вызовы третьего тысячелетия. Вся программа форума выстроена вокруг следующих тем: здоровье, образование, карьера, долголетие, высокие технологии, счастье, соцподдержка и будущее.