РИАМО - 9 сен. Короткий период бабьего лета ожидается в столице 11 и 12 сентября, когда будут отмечать День города, сообщается на сайте «Метеоновости».

В начале сентября в Москве было холодно: поступал арктический воздух, шли дожди. Температура была ниже нормы почти на 4 градуса.

С начала второй декады сентября начнется потепление. 10 сентября атмосферное давление начнет расти, снизится вероятность дождей. Максимальная температура составит 18-20 градусов.

11 сентября атмосферное давление еще увеличится. Ночью будет 10-12 градусов, днем — 19-21 градус. Осадков не ожидается, ветер будет слабым. Вечером погода позволит посмотреть праздничный салют.

Ночь на 12 сентября также будет теплой: без осадков, температура составит 12-14 градусов. Однако днем местами ожидается слабый дождь, при этом температура составит 21-23 градуса.

Вероятность возвращения бабьего лета в Москву сохранится до конца сентября.

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