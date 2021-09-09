РИАМО - 9 сен. На Брянской улице в Москве водитель дорогостоящей иномарки напал на контролера «Московского паркинга», сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Сотрудник заметил на платной парковке автомобиль Range Rover с закрытым бумагой номером. Когда контролер снял посторонний предмет, чтобы зафиксировать госномер, на него напал хозяин авто. Мужчина размахивал руками и хватал инспектора за куртку.

В настоящий момент подано заявление в полицию. За нападение на контролера грозит уголовная ответственность с максимальным сроком до 10 лет лишения свободы.

В прошлом году в столице возбудили 16 уголовных дел по нападению на контролеров. 15 нападавших привлечены к уголовной ответственности, в том числе к лишению свободы.