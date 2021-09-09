РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 сен. Сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из МУ МВД России «Люберецкое» задержали подозреваемого в краже более 34 млн рублей в криптовалюте. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В полицию обратился житель Подмосковья с сообщением о том, что у него похищена крупная сумма денег в цифровой валюте. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские выяснили, что заявитель испытывал трудности с регистрацией учетной записи на сайте криптовалютной биржи и обратился по рекомендации знакомых к мужчине, который пообещал ему передать свой аккаунт в постоянное пользование.

После того как потерпевший получил в свое распоряжение учетную запись, он перевел на нее около 3,5 биткоинов и более 221 тыс. ADA. На следующий день гражданин обнаружил, что пароли для входа в учетную запись не подходят, а все его сбережения списаны.

В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили и при поддержке сотрудников Росгвардии задержали подозреваемого в совершении противоправного деяния в частном доме в Рязанской области.

«Следователем следственного управления МУ МВД России «Люберецкое» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 158 УК РФ. В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.