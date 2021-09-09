РИАМО - 9 сен. В медорганизациях Подмосковья появилась новая услуга – выдача электронных рецептов на льготные лекарственные препараты, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Получить лекарство можно будет в аптеках государственной аптечной сети «Мособлмедсервис».

«Мы продолжаем внедрять цифровые технологии в систему здравоохранения региона. Электронные рецепты на льготные препараты – это удобно. Такой рецепт невозможно испортить или потерять, а при его оформлении врачу не нужно возиться с бумагой. Теперь это все уходит в прошлое», – сказала зампредседателя правительства региона - министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Она добавила, что теперь врач на приеме в информационной системе оформит электронный рецепт, а аптечный пункт просто выдаст нужный препарат. Для получения лекарственных препаратов в аптеке пациенту достаточно назвать свои ФИО и дату рождения или номер полиса ОМС, или СНИЛС.

По желанию пациента также можно будет оформить бумажную версию рецепта. Информация обо всех оформленных рецептах будет отображаться в личном кабинете на региональном портале госуслуг.

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