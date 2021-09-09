РИАМО - 9 сен. 8 сентября число пассажиров в столичной подземке увеличилось на 4%, по сравнению с 1 сентября, сообщает пресс-служба московского Дептранса.

При этом маршруты пассажиров меняются, на разных станциях наблюдается разная динамика по числу пассажиров. Так, из-за похолодания на станции «Битцевский парк» стало на 22% меньше проходов, чем неделю назад, а на станции «Лужники» МЦК — меньше на 20%.

Благодаря началу учебного года на станциях около вузов и библиотек стало до 15% больше пассажиров.

Выставки в «Крокус Экспо» собрали на станции «Мякинино» 8 сентября на 27% больше проходов.

В топе станций возле вузов и библиотек, где стало больше пассажиров, оказались «Боровицкая» (+15%), «Октябрьская» Кольцевой ветки (13%), «Каширская» и «Студенческая» (по +12%).