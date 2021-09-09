РИАМО - 9 сен. Несмотря на то, что в предыдущие годы в подмосковном здравоохранении сделано немало, еще есть, над чем работать. Например, одной из целей на ближайшие пять лет является ремонт всех медучреждений первичного звена – детских и взрослых поликлиник. И не просто ремонт, а приведение их к единому высокому стандарту.

Одной из приоритетных задач партии «Единая Россия» на 2021–2025 годы является ремонт всех детских и взрослых поликлиник.

«Здравоохранение начинается с поликлиники. Здесь все очень важно: как выглядит здание, его ограждение, освещение, навигация по территории, детские площадки для детских поликлиник, парковка, наличие безбарьерной среды, электронное табло возле регистратуры. И, конечно, в кабинетах специалистов должно быть установлено самое современное диагностическое оборудование», – считает академик, член штаба общественной поддержки подмосковного отделения «Единой России» Лео Бокерия.

Продолжится и строительство поликлиник. Уже в начале года открыты две новые поликлиники – в Химках и Мытищах. До конца года откроются еще четыре – две в Красногорске и две в Подольске. Начнется строительство поликлиник в Домодедове, Коломне, Реутове и Раменском, больничного комплекса в Хотькове.

Для жителей отдаленных населенных пунктов сельской местности продолжится строительство фельдшерско-акушерских пунктов. За прошедшие годы построено и введено в эксплуатацию 114 модульных фельдшерско-акушерских пунктов. До 2024 года в Подмосковье появится еще не менее 60 ФАПов. Каждый из них будет оснащен необходимым медицинским оборудованием и жильем для медицинского сотрудника и его семьи.

«Введение в строй новых фельдшерско-акушерских пунктов позволит улучшить качество и доступность первичной медико-санитарной помощи сельскому населению. Каждый из объектов будет обслуживать от 3 до 10 близлежащих деревень, а летом число пациентов будет увеличиваться в два-три раза за счет дачного сезона», – пояснил Лео Бокерия.

Кроме того, в Московской области не забывают и о решении кадрового вопроса для здравоохранения. За пять лет в Подмосковье приехало и осталось здесь работать 6 тыс. специалистов. В настоящее время решен вопрос с предоставлением жилья медицинским работникам. По инициативе партии «Единая Россия» принят закон, по которому врачи смогут получить по новой льготе землю для строительства дома. Медики со стажем не менее трех лет по перечню специальностей смогут получить участки. Закон направлен на сохранение высококвалифицированных кадров в регионе и их поддержку в решении жилищного вопроса.

Модернизацию системы здравоохранения проведут в Подмосковье в течение трех лет>>