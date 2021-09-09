РИАМО - 9 сен. Президент России Владимир Путин согласился присвоить 12 городам страны звание «Город трудовой доблести», в их числе – подмосковное Ступино. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

По словам главы государства, соответствующий указ будет подписан в ближайшее время.

Звание «Город трудовой доблести» получат: Оха (Сахалинская область), Ступино (Подмосковье), Кострома, Лысьва (Пермский край), Сызрань (Самарская область), Мончегорск (Мурманская область), Воркута (Республика Коми), Алдан (Якутия), Бологое (Тверская область), Чита, Дзержинск (Нижегородская область) и Кемерово.

Это почетное звание присваивается городам РФ, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне.

На сегодня звание «Город трудовой славы» присвоено 32 российским городам и поселениям.