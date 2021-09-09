РИАМО (МЫТИЩИ) - 9 сен. На энергообъектах, обслуживаемых Мытищинским производственным отделением АО «Мособлэнерго», 10 сентября проведут технические работы для повышения надежности электроснабжения потребителей, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Для обеспечения безопасного выполнения работ отключение электричества планируется с 09:00 до 15:00 по адресу: ул. Сукромка, д. 6.

Это будут кратковременные - не более 15 минут - отключения в указанные интервалы времени: с 09:00 до 10:00; с 13:00 до 13:45; с 14:30 до 15:30.