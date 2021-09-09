РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 9 сен. АО «Мособлэнерго» полностью завершило работы в рамках реализации совместных с министерством энергетики Московской области мероприятий по повышению надежности электроснабжения потребителей городского округа Щелково, сообщает пресс-служба компании.

Мероприятия по повышению надежности электроснабжения потребителей проходили на 5 энергообъектах АО «Мособлэнерго». На территории Щелкова проведены ремонты оборудования и зданий 4 трансформаторных подстанций: 2 подстанций на ул. Ленина и Супруна и 2 подстанций в д. Серково.

Также выполнен капитальный ремонт воздушной линии электропередачи 0,4 кВ, расположенной на ул. Вокзальный тупик. Протяженность линии - 250 м. Было заменено 6 опор.

АО «Мособлэнерго» реализует мероприятия по повышению качества и надежности электроснабжения с марта 2021 года.