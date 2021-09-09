РИАМО (МЫТИЩИ) - 9 сен. Энергетики Мытищинского РЭС филиала ПАО «Россети Московский регион» – «Северные электрические сети» 10 сентября проведут плановые работы по ремонту энергооборудования. В связи с этим свет отключат в деревнях Большое Ивановское, Муракино, Протасово, Рождественно, Долгиниха, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Энергетики произведут отключение на срок не более двух часов в промежутке с 08:00 до 17:00 для ревизии масляного выключателя и покраски ячейки комплектного распределительного устройства наружной установки (КРУН) 6 кВ.

Проводимые мероприятия направлены на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей и позволят избежать случаев аварийного отключения электроэнергии в будущем.

Для уточнения информации можно обратиться на сайт ПАО «Россети Московский регион» в раздел «Плановые отключения» или по телефону «Светлой линии»: 8(800)220-02-20.

Жителям приносят извинения за доставленные неудобства.