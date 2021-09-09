РИАМО - 9 сен. Треть московских детских поликлиник перейдут на ведение только электронных медицинских карт до конца 2021 года, при этом уже 4 медучреждения работают с медкартами пациентов исключительно в цифровом виде. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы не только ведем медицинские карты онлайн, но и 1,5 года оцифровываем детские медкарты. И в конце этого года на 2 миллиона маленьких москвичей у нас будут собраны все данные с рождения. Так мы сможем понимать, какие риски могут возникнуть. <...> Мы отменили огромное количество никому не нужных справок, документов, журналов. Но мы только в самом начале пути», — сказала Ракова в ходе IV Форума социальных инноваций регионов.

Полноценный переход на электронное ведение медкарт позволяет по каждому пациенту создать единую цифровую среду, в которой будет собрана вся информация о его здоровье. На практике это означает обеспечение преемственности всех этапов амбулаторного и стационарного лечения, обмен информацией по анамнезу пациента между врачами разных специализаций и медучреждений станет намного проще.

Достоверная информация по выполненной диагностике и заключениям других специалистов поможет при постановке диагноза и назначении терапии.

IV Форум социальных инноваций регионов проходит в Москве 9-11 сентября. Его главная тема – вызовы третьего тысячелетия.