РИАМО - 9 сен. Сухопутных черепах Московского зоопарка переместили в теплые вольеры павильона птиц и бабочек на зимний период, сообщает пресс-служба столичного зоопарка.

В теплые вольеры переместили пять черепах: сейшельскую, две галапагосских и две шпороносных. Для транспортировки животных перевернули, погрузили на носилки, а затем провезли до теплых вольеров на тележках. Процесс переезда не доставляет черепахам дискомфорта, так как в природе они часто находятся в перевернутом положении.

В теплом вольере, куда были перевезены черепахи, проживают также никобарские голуби, павлиньи фазаны и перепелки. В помещении для животных предусмотрены бассейн и регулярный душ. За безопасностью животных проследят доверенные сотрудники зоопарка.

В Московском зоопарке черепахи перемещаются между вольерами ежегодно. Во время наступления осенних холодов черепах переносят в теплые вольеры птиц и бабочек, а весной, когда воздух ночью стабильно прогревается выше +15 градусов, животные отправляются на зеленые лужайки возле террариума. Для переноса наиболее крупных особей требуется около пяти человек.