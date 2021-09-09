РИАМО - 9 сен. В четверг депутат Московской областной думы Олег Григорьев, глава Волоколамского городского округа Михаил Сылка, директор филиала «Северо-Запад» АО «Мособлгаз» Юрий Чулкин торжественно открыли восьмой стационарный офис социальной газификации в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба администрации Волоколамского округа.

«На данный момент по программе социальной газификации в Волоколамском городском округе уже газифицировано 32 дома. Далее перед нами стоит задача газифицировать 51 населенный пункт», – сказал Сылка.

В новом стационарном офисе можно не только подать заявку на комплексный договор, но и получить 11 других социальных услуг. Персональные менеджеры проконсультируют по любым вопросам и найдут оптимальное решение.

«Это очень удачный проект. Любой человек в этом офисе сможет получить все необходимые услуги и любую помощь по газификации», – отметил член Общественной палаты Московской области Иван Зарецкий.

В рамках мероприятия состоялось торжественное подписание первого комплексного договора с жительницей деревни Клишино Надеждой Черновой.

Офис находится по адресу: город Волоколамск, улица Новосолдатская, напротив здания отделения почты.

Услугами офиса также могут воспользоваться жители Шаховской и Лотошина.