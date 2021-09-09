РИАМО (МЫТИЩИ) - 9 сен. Инспекторами Главгосстройнадзора завершена итоговая проверка строительства дошкольной образовательной организации на 200 мест в микрорайоне № 17 А городского округа Мытищи, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Застройщиком объекта выступает ООО «Специализированный застройщик «Осенний квартал».

«Строительство велось в графике. Главгосстройнадзор держал ход работ на контроле. На данный момент здесь завершилась итоговая проверка, в ходе которой инспекторы не выявили нарушений. В ближайшее время в ведомстве будет поднят вопрос о выдаче объекту заключения о соответствии», - сказал министр правительства региона по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

Согласно проекту, садик рассчитан на девять групп разного возраста. Для каждой группы предусмотрены раздевалки, игровые, спальни, буфет и санузел. Детский сад оснащен медицинским блоком, компьютерным залом, музыкальным и спортивным залами. Предусмотрены кабинеты логопеда и психолога.