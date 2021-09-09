РИАМО - 9 сен. Глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун заявил, что вероятность четвертой волны коронавируса текущей осенью «очень высока», передает Федеральное агентство новостей.
По его словам, ситуация с коронавирусом в РФ по-прежнему остается напряженной, при этом медучреждения, в том числе и московские, готовы быстро перепрофилироваться под прием Covid-пациентов.
За минувшие сутки в столице выявили 1801 случай заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в городе зарегистрировано 1 581 075 случаев заболевания.
Ранее мэр города Сергей Собянин сообщал, что Москва готова к любому сценарию развития пандемии Covid‑19.
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