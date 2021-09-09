РИАМО - 9 сен. Глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун заявил, что вероятность четвертой волны коронавируса текущей осенью «очень высока», передает Федеральное агентство новостей.

По его словам, ситуация с коронавирусом в РФ по-прежнему остается напряженной, при этом медучреждения, в том числе и московские, готовы быстро перепрофилироваться под прием Covid-пациентов.

«Мы знаем, что будет в сентябре, — а вероятность четвертой волны очень высокая, — в какой последовательности, какие лечебные учреждения, поликлиники, КТ-центры, в какой очередности, при каком уровне заболеваемости», — сказал Хрипун в рамках Форума социальных инноваций регионов.

За минувшие сутки в столице выявили 1801 случай заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в городе зарегистрировано 1 581 075 случаев заболевания.

Ранее мэр города Сергей Собянин сообщал, что Москва готова к любому сценарию развития пандемии Covid‑19.

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