РИАМО - 9 сен. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что в Московской области накоплен интересный опыт социальных инноваций. Она добавила, что масштабы социального бизнеса расширяются, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Пленарное заседание IV форума социальных инноваций регионов прошло под руководством председателя СФ РФ Валентины Матвиенко. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о цифровых технологиях, которые внедрены для удобства жителей в регионе.

«Расширяются масштабы социального бизнеса. В России почти 6 тыс. официально зарегистрированных социальных предпринимателей. Хорошую динамику показывают Московская область, ХМАО-Югра, Республика Башкортостан, Москва, Нижегородская и Воронежская области и другие», - сказала Матвиенко.

Она подчеркнула, что именно на этом форуме продвигалась идея привлечения негосударственного сектора к предоставлению соцуслуг.

Форум открылся в четверг, он будет работать по 11 сентября. Всего запланировано провести более 50 мероприятий с мировыми экспертами и выставку проектов соцсферы.