Бесплатные и льготные лекарства: кому положены и как получить в Подмосковье

Бесплатные лекарства в больницах
Больницы обязаны предоставить бесплатные лекарства гражданам, даже если у них нет льготного статуса, говорит Оксана Красовская, ведущий юрист «Европейской юридической службы». Согласно ч. 2 ст. 80 закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», право на бесплатные препараты имеют все граждане, пребывающие в стационаре (в том числе дневном) по полису ОМС. Однако гражданину могут предоставить только те препараты, которые есть в перечне жизненно необходимых и важнейших лекарств, утвержденных распоряжением правительства от 12 октября 2019 года № 2406-р.
Если гражданина положили в больницу и требуют приобрести какие-то лекарства из перечня за свой счет, человек может написать жалобу на имя главного врача или обратиться в Росздравнадзор, рекомендует Красовская.
Однако юрист напомнила, что если человек принимает какие-то препараты на постоянной основе в связи с хроническим заболеванием, то их ему придется приобретать самостоятельно.
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Бесплатные лекарства для амбулаторных больных
Некоторые категории граждан могут получить бесплатные лекарства при прохождении амбулаторного лечения.
В основном обеспечением бесплатными и льготными лекарствами занимаются на общероссийском уровне. Зачастую получение больными таких препаратов финансируют из федерального бюджета, хотя в некоторых случаях — и из регионального. Также с помощью регионального законодательства власти могут расширять списки получателей бесплатных и льготных лекарств, но не сужать их.
Основная группа федеральных льготников
Первая группа льготников, которым положены бесплатные лекарства, определена федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи». Оксана Красовская отметила, что препараты этой категории граждан выдают лишь в случае, если люди не отказались от их получения в натуральной форме. Льготники могут получать вместо лекарств выплату, которая ежегодно индексируется.
К этой группе льготников относятся:
- инвалиды войны;
- участники Великой Отечественной войны;
- ветераны боевых действий (но не все, а те, кто указан в ст. 3 пп. 1-4 п. 1 федерального закона «О ветеранах»);
- военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный период;
- лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лица, награжденные знаком «Житель осажденного Севастополя»;
- лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и т.п.;
- члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, члены семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также члены семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда;
- инвалиды;
- дети-инвалиды;
- лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, и приравненные к ним категории граждан.
Льготники, страдающие редкими (орфанными) заболеваниями
Эта категория имеет право на бесплатное получение жизненно необходимых препаратов за счет средств федерального бюджета, согласно федеральному закону от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ (в редакции от 2 июля 2021 года) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». К редким заболеваниям относятся гемофилия, гипофизарный нанизм, рассеянный склероз, муковисцидоз, болезнь Гоше и другие болезни — они указаны в статье 44.
Бесплатные лекарства положены также больным, страдающим жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими орфанными заболеваниями. Перечень таких заболеваний установлен постановлением правительства РФ от 26 апреля 2012 года № 403 (в редакции от 5 июня 2020 года). Например, в него входят болезнь Вильсона, галактоземия, незавершенный остеогенез.
Лекарства для лечения этих болезней должны быть зарегистрированы на территории России, а предоставляют их за счет средств субъектов РФ (ст. 83 п. 9 ФЗ № 323-ФЗ).
Оксана Красовская напомнила, что, начиная с 2021 года, в соответствии с указом президента России от 5 января 2021 года № 16 «О создании Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, "Круг добра"», средства на обеспечение лекарствами больных детей будут выделять из федерального бюджета, а распределять их будет фонд. В связи с чем было вынесено постановление правительства РФ от 21 мая 2021 года № 769 «Об утверждении Правил обеспечения оказания медицинской помощи <…> конкретному ребенку с тяжелым жизнеугрожающим или хроническим заболеванием, в том числе редким (орфанным) заболеванием, либо группам таких детей».
Больные сердечно-сосудистыми заболеваниями
Есть категории граждан, которым лекарства предоставляют бесплатно в рамках софинасирования из бюджета РФ. К ним относятся лица, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также те, кому выполнили аортокоронарное шунтирование, ангиопластику коронарных артерий со стентированием и катетерную абляцию по поводу сердечно-сосудистых заболеваний. Перечень лекарственных средств установлен в рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» приказом Минздрава России от 9 января 2020 года № 1н, а порядок выделения софинасирования утвержден постановлением правительства от 26 декабря 2017 года № 1640.
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Особые категории граждан
Также бесплатные лекарства положены некоторым категориям граждан, которые получают медицинские препараты в ведомственных поликлиниках. В таком случае финансирование происходит из федерального бюджета. К таким категориям относятся:
- военнослужащие и граждане, призванные на военные сборы (п. 2 ст. 16 закона от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ);
- сотрудники органов внутренних дел РФ (в том числе полиции) (ч. 1 ст. 11 закона от 19 июля 2011 года № 247-ФЗ; ч. 2 ст. 45, ч. 2 ст. 56 закона от 7 февраля 2011 года N 3-ФЗ);
- лица, имеющие специальные звания и проходящие службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения РФ, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы и таможенных органах РФ (ч. 1 ст. 1, ч. 1 ст. 10 закона от 30 декабря 2012 года № 283-ФЗ).
Лекарства для региональных льготников
На региональном уровне льготные лекарства (бесплатные или с 50-процентной скидкой) выделяют в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 года № 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения». Как сказано в данном постановлении, субъект может расширить перечень категорий граждан, которые могут получать лекарства бесплатно, а средства на эти льготы выделят из регионального бюджета.
В частности, согласно приложению к постановлению правительства от 30 июля 1994 года № 890, получать лекарства бесплатно в Московской области могут следующие категории граждан:
- больные такими заболеваниями, как:
детский церебральный паралич;
гепатоцеребральная дистрофия и фенилкетонурия;
муковисцидоз;
острая перемежающаяся порфирия;
СПИД, ВИЧ и другими (полный список — в приложении к постановлению).
- дети в возрасте до трех лет;
- дети в возрасте до шести лет из многодетных семей.
С 50-процентной скидкой лекарства в Подмосковье могут приобретать:
- пенсионеры, получающие пенсию по старости, инвалидности или по случаю потери кормильца в минимальных размерах;
- работающие инвалиды II группы, инвалиды III группы, признанные в установленном порядке безработными;
- лица, подвергшиеся политическим репрессиям и иным ограничениям прав и свобод.
Какие лекарства можно получить бесплатно
Перечень бесплатных лекарственных препаратов утверждается правительством. Формирование перечня регулируется федеральным законом от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». Перечень обеспечивает приоритетные потребности здравоохранения в целях профилактики и лечения заболеваний, в том числе наиболее часто встречающихся в России. Применяется тот же перечень, что и при лечении гражданина стационарно, утвержден он распоряжением правительства РФ от 12 октября 2019 года № 2406-р. Например, в него входят лоперамид, омепразол, нитроглицерин, панкреатин, инсулин и другие лекарства.
Перечень препаратов для региональных льготников устанавливает сам субъект. В Московской области он утвержден постановлением правительства МО от 25 декабря 2018 № 998/46 «О Московской областной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
Оформление рецепта
Назначает и выписывает лекарственные препараты лечащий врач, а в сельской местности это могут делать фельдшеры. Рецепт выдают только после осмотра, специфические лекарства назначают профильные специалисты. Рецепт выдают в двух экземплярах: с одним пациент обращается в аптеку, а второй приобщают к медицинской карте. Рецепт подписывает врач и заверяет его личной печатью, а также печатью «Для рецептов». Выписывают рецепты в форме электронного документа или на бумажном рецептурном бланке формы N 148-1/у-04 (л), действительны они в течение 30 дней со дня оформления.
Как и где получить лекарства
Чтобы получить льготные лекарства в соответствии с законодательством Московской области, гражданину необходимо иметь регистрацию по месту жительства в Подмосковье.
Информацию о пунктах отпуска медикаментов по льготным рецептам, их адресах, телефонах и режиме работы гражданин может получить в поликлинике. Если лекарство отсутствует, аптека принимает рецепт на отсроченное обслуживание рецепта на 10 рабочих дней согласно приказу Минздрава России от 11 июля 2017 года № 403н (в редакции от 7 июля 2020 года). Если срок действия рецепта за это время истекает, то препарат должны выдать или продать без переоформления рецепта. Как только лекарство на отсроченное обслуживание поступает в аптеку, больного об этом извещают. По требованию гражданина рецепт, взятый на отсроченное обслуживание, могут ему вернуть.
Важно помнить, что не в каждой аптеке отпускают бесплатные или льготные лекарства, отметила Оксана Красовская. Аптека должна быть включена в перечень, утвержденный Министерством здравоохранения Московской области. На подмосковном портале государственных и муниципальных услуг есть сервис, с помощью которого можно уточнить наличие льготных лекарств в аптеках Московской области — для этого достаточно ввести номер рецепта.
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