Бесплатные и льготные лекарства: кому положены и как получить в Подмосковье

1

Больницы обязаны предоставить бесплатные лекарства гражданам, даже если у них нет льготного статуса, говорит Оксана Красовская, ведущий юрист «Европейской юридической службы». Согласно ч. 2 ст. 80 закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», право на бесплатные препараты имеют все граждане, пребывающие в стационаре (в том числе дневном) по полису ОМС. Однако гражданину могут предоставить только те препараты, которые есть в перечне жизненно необходимых и важнейших лекарств, утвержденных распоряжением правительства от 12 октября 2019 года № 2406-р.

Если гражданина положили в больницу и требуют приобрести какие-то лекарства из перечня за свой счет, человек может написать жалобу на имя главного врача или обратиться в Росздравнадзор, рекомендует Красовская.

Однако юрист напомнила, что если человек принимает какие-то препараты на постоянной основе в связи с хроническим заболеванием, то их ему придется приобретать самостоятельно.

«Пил таблетки и получал за это деньги» — доброволец об испытании лекарств>>