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Бесплатные и льготные лекарства: кому положены и как получить в Подмосковье

Какие лекарства можно получить бесплатно или со скидкой, РИАМО рассказал эксперт‑юрист.
© РИАМО,   Анастасия Осипова
1

Бесплатные лекарства в больницах

© РИАМО,   Пелагия Тихонова

Больницы обязаны предоставить бесплатные лекарства гражданам, даже если у них нет льготного статуса, говорит Оксана Красовская, ведущий юрист «Европейской юридической службы». Согласно ч. 2 ст. 80 закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», право на бесплатные препараты имеют все граждане, пребывающие в стационаре (в том числе дневном) по полису ОМС. Однако гражданину могут предоставить только те препараты, которые есть в перечне жизненно необходимых и важнейших лекарств, утвержденных распоряжением правительства от 12 октября 2019 года № 2406-р.

Если гражданина положили в больницу и требуют приобрести какие-то лекарства из перечня за свой счет, человек может написать жалобу на имя главного врача или обратиться в Росздравнадзор, рекомендует Красовская.

Однако юрист напомнила, что если человек принимает какие-то препараты на постоянной основе в связи с хроническим заболеванием, то их ему придется приобретать самостоятельно.

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2

Бесплатные лекарства для амбулаторных больных

© РИА Новости,   Игорь Зарембо

Некоторые категории граждан могут получить бесплатные лекарства при прохождении амбулаторного лечения.

В основном обеспечением бесплатными и льготными лекарствами занимаются на общероссийском уровне. Зачастую получение больными таких препаратов финансируют из федерального бюджета, хотя в некоторых случаях — и из регионального. Также с помощью регионального законодательства власти могут расширять списки получателей бесплатных и льготных лекарств, но не сужать их.

3

Основная группа федеральных льготников

© РИАМО,   Александр Манзюк

Первая группа льготников, которым положены бесплатные лекарства, определена федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи». Оксана Красовская отметила, что препараты этой категории граждан выдают лишь в случае, если люди не отказались от их получения в натуральной форме. Льготники могут получать вместо лекарств выплату, которая ежегодно индексируется.

К этой группе льготников относятся:

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- инвалиды войны;

- участники Великой Отечественной войны;

- ветераны боевых действий (но не все, а те, кто указан в ст. 3 пп. 1-4 п. 1 федерального закона «О ветеранах»);

- военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный период;

- лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лица, награжденные знаком «Житель осажденного Севастополя»;

- лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и т.п.;

- члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, члены семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также члены семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда;

- инвалиды;

- дети-инвалиды;

- лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, и приравненные к ним категории граждан.

4

Льготники, страдающие редкими (орфанными) заболеваниями

© РИАМО,   Пелагия Тихонова

Эта категория имеет право на бесплатное получение жизненно необходимых препаратов за счет средств федерального бюджета, согласно федеральному закону от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ (в редакции от 2 июля 2021 года) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». К редким заболеваниям относятся гемофилия, гипофизарный нанизм, рассеянный склероз, муковисцидоз, болезнь Гоше и другие болезни — они указаны в статье 44.

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Бесплатные лекарства положены также больным, страдающим жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими орфанными заболеваниями. Перечень таких заболеваний установлен постановлением правительства РФ от 26 апреля 2012 года № 403 (в редакции от 5 июня 2020 года). Например, в него входят болезнь Вильсона, галактоземия, незавершенный остеогенез.

Лекарства для лечения этих болезней должны быть зарегистрированы на территории России, а предоставляют их за счет средств субъектов РФ (ст. 83 п. 9 ФЗ № 323-ФЗ).

Оксана Красовская напомнила, что, начиная с 2021 года, в соответствии с указом президента России от 5 января 2021 года № 16 «О создании Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, "Круг добра"», средства на обеспечение лекарствами больных детей будут выделять из федерального бюджета, а распределять их будет фонд. В связи с чем было вынесено постановление правительства РФ от 21 мая 2021 года № 769 «Об утверждении Правил обеспечения оказания медицинской помощи <…> конкретному ребенку с тяжелым жизнеугрожающим или хроническим заболеванием, в том числе редким (орфанным) заболеванием, либо группам таких детей».

5

Больные сердечно-сосудистыми заболеваниями

© РИА Новости,   Сергей Пивоваров

Есть категории граждан, которым лекарства предоставляют бесплатно в рамках софинасирования из бюджета РФ. К ним относятся лица, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также те, кому выполнили аортокоронарное шунтирование, ангиопластику коронарных артерий со стентированием и катетерную абляцию по поводу сердечно-сосудистых заболеваний. Перечень лекарственных средств установлен в рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» приказом Минздрава России от 9 января 2020 года № 1н, а порядок выделения софинасирования утвержден постановлением правительства от 26 декабря 2017 года № 1640.

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6

Особые категории граждан

© РИАМО,   Анастасия Осипова

Также бесплатные лекарства положены некоторым категориям граждан, которые получают медицинские препараты в ведомственных поликлиниках. В таком случае финансирование происходит из федерального бюджета. К таким категориям относятся:

- военнослужащие и граждане, призванные на военные сборы (п. 2 ст. 16 закона от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ);

- сотрудники органов внутренних дел РФ (в том числе полиции) (ч. 1 ст. 11 закона от 19 июля 2011 года № 247-ФЗ; ч. 2 ст. 45, ч. 2 ст. 56 закона от 7 февраля 2011 года N 3-ФЗ);

- лица, имеющие специальные звания и проходящие службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения РФ, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы и таможенных органах РФ (ч. 1 ст. 1, ч. 1 ст. 10 закона от 30 декабря 2012 года № 283-ФЗ).

7

Лекарства для региональных льготников

© РИА Новости,   Александр Кряжев

На региональном уровне льготные лекарства (бесплатные или с 50-процентной скидкой) выделяют в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 года № 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения». Как сказано в данном постановлении, субъект может расширить перечень категорий граждан, которые могут получать лекарства бесплатно, а средства на эти льготы выделят из регионального бюджета.

В частности, согласно приложению к постановлению правительства от 30 июля 1994 года № 890, получать лекарства бесплатно в Московской области могут следующие категории граждан:

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- больные такими заболеваниями, как:

детский церебральный паралич;

гепатоцеребральная дистрофия и фенилкетонурия;

муковисцидоз;

острая перемежающаяся порфирия;

СПИД, ВИЧ и другими (полный список — в приложении к постановлению).

- дети в возрасте до трех лет;

- дети в возрасте до шести лет из многодетных семей.

С 50-процентной скидкой лекарства в Подмосковье могут приобретать: 

- пенсионеры, получающие пенсию по старости, инвалидности или по случаю потери кормильца в минимальных размерах;

- работающие инвалиды II группы, инвалиды III группы, признанные в установленном порядке безработными;

- лица, подвергшиеся политическим репрессиям и иным ограничениям прав и свобод.

8

Какие лекарства можно получить бесплатно

© РИАМО,   Пелагия Тихонова

Перечень бесплатных лекарственных препаратов утверждается правительством. Формирование перечня регулируется федеральным законом от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». Перечень обеспечивает приоритетные потребности здравоохранения в целях профилактики и лечения заболеваний, в том числе наиболее часто встречающихся в России. Применяется тот же перечень, что и при лечении гражданина стационарно, утвержден он распоряжением правительства РФ от 12 октября 2019 года № 2406-р. Например, в него входят лоперамид, омепразол, нитроглицерин, панкреатин, инсулин и другие лекарства.

Перечень препаратов для региональных льготников устанавливает сам субъект. В Московской области он утвержден постановлением правительства МО от 25 декабря 2018 № 998/46 «О Московской областной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

9

Оформление рецепта

© пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Назначает и выписывает лекарственные препараты лечащий врач, а в сельской местности это могут делать фельдшеры. Рецепт выдают только после осмотра, специфические лекарства назначают профильные специалисты. Рецепт выдают в двух экземплярах: с одним пациент обращается в аптеку, а второй приобщают к медицинской карте. Рецепт подписывает врач и заверяет его личной печатью, а также печатью «Для рецептов». Выписывают рецепты в форме электронного документа или на бумажном рецептурном бланке формы N 148-1/у-04 (л), действительны они в течение 30 дней со дня оформления.

10

Как и где получить лекарства

© РИА Новости,   Валерий Титиевский

Чтобы получить льготные лекарства в соответствии с законодательством Московской области, гражданину необходимо иметь регистрацию по месту жительства в Подмосковье.

Информацию о пунктах отпуска медикаментов по льготным рецептам, их адресах, телефонах и режиме работы гражданин может получить в поликлинике. Если лекарство отсутствует, аптека принимает рецепт на отсроченное обслуживание рецепта на 10 рабочих дней согласно приказу Минздрава России от 11 июля 2017 года № 403н (в редакции от 7 июля 2020 года). Если срок действия рецепта за это время истекает, то препарат должны выдать или продать без переоформления рецепта. Как только лекарство на отсроченное обслуживание поступает в аптеку, больного об этом извещают. По требованию гражданина рецепт, взятый на отсроченное обслуживание, могут ему вернуть.

Важно помнить, что не в каждой аптеке отпускают бесплатные или льготные лекарства, отметила Оксана Красовская. Аптека должна быть включена в перечень, утвержденный Министерством здравоохранения Московской области. На подмосковном портале государственных и муниципальных услуг есть сервис, с помощью которого можно уточнить наличие льготных лекарств в аптеках Московской области — для этого достаточно ввести номер рецепта.

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