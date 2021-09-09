РИАМО - 9 сен. Программа «Пушкинская карта» поможет привлечь в столичные музыкальные театры молодое поколение, заявил генеральный директор-художественный руководитель «Геликон-опера» Дмитрий Бертман.

«Это потрясающий проект для всех театров, особенно для музыкальных театров. По всему миру заходишь (в музыкальные театры – ред.), одни люди в возрасте сидят. Это большая помощь ребятам – выбрать спектакль московского театра и прийти посмотреть», – сказал Бертман.

Он отметил, что в «Геликон-опера» подобрали наиболее интересные и подходящие спектакли. При этом все билеты продаются онлайн, раскупают их довольно быстро. А для молодежи придерживают билеты по подходящей цене.

«Очень здорово, что удалось дожить до этого момента. Это поддержка нашей главной «нефти». Москва – это столица театров и музеев», – заключил Бертман.

В России 1 сентября стартовала программа «Пушкинская карта». С ее помощью молодые люди от 14 до 22 лет могут приобрести билеты в культурные учреждения. На карту будут ежегодно начислять по 5 тыс. рублей, которые можно потратить на билеты в музеи, галереи, концертные залы, филармонии и другие культурные учреждения. В этом году на карту зачислят 3 тыс. рублей.