РИАМО - 9 сен. С начала недели в столице зарегистрировали 9 ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет, в результате которых 10 юных участников дорожного движения получили травмы различной степени тяжести, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

При этом двое пострадавших детей еще даже не пошли в школу.

Утром в четверг произошло 2 аварии, связанных с наездами на юных пешеходов. Оба раза пострадавшие передвигались на самокатах. В одном случае на юго-востоке столицы 12-летний мальчик пересекал проезжую часть в неположенном месте, а в другом - передвигался по проезжей части дворовой территории.

С ушибами дети были госпитализированы в медучреждения. Водителям напомнили о том, что важно объяснить детям, где можно безопасно передвигаться на самокате и что переходить дорогу необходимо пешим порядком и только по пешеходным переходам.