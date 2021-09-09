РИАМО - 9 сен. Подмосковье признали регионом-лидером в структуре государственно-частного партнерства, такие проекты важны для региона, сообщила представитель от исполнительного органа государственной власти Московской области в Совете Федерации Ольга Забралова.

«Мы были признаны регионом-лидером в структуре проектов ГЧП. Приведу пример: всем известно, что Московская область строит больше всех школ в стране. Это современные школы, которые позволяют детям учиться в шикарных условиях, в первую смену, с хорошим оборудованием и так далее. Конечно, это все очень затратная история, и мы понимаем, что <…> огромная часть бюджета приходится на социалку. Мы понимаем, что это очень большие вложения», - сказала Забралова.

Она добавила, что проекты, которые Подмосковье ведет с ВЭБ.РФ, которые ведутся в рамках государственно-частного партнерства, очень важны для региона.

Забралова отметила, что в настоящее время развитие инфраструктурных проектов очень важно для всей страны.