РИАМО - 9 сен. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что альтернативные версии гибели министра МЧС РФ Евгения Зиничева являются кощунственными измышлениями, которые не соответствуют действительности. Об этом сообщает Газета.ru.

Во время общения с журналистами представитель Кремля отметил, что обстоятельства трагедии «абсолютно понятны».

«Там версий нет, есть одна реальная версия, все остальное — это уже достаточно кощунственные, не соответствующие действительности измышления», — отметил Песков.

Зиничев, возглавлявший МЧС с 2018 года, погиб 8 сентября в Красноярском крае на 56-м году жизни. Глава ведомства пытался спасти режиссера Александра Мельника, который упал в воду.

Прощание с министром состоится в Москве 10 сентября, его планирует посетить президент РФ Владимир Путин.

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