РИАМО - 9 сен. Все стратегические решения законодательной и исполнительной власти Москвы несут в себе социальную составляющую, столица готова делиться опытом в этой сфере с российскими регионами, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Он отметил, что Форум социальных инноваций регионов — это крупнейшая площадка для обсуждения социальных проблем, презентации инновационных технологий и проектов в данной сфере.

«Столица является примером для всей России, мы готовы делиться нашим опытом с регионами. Многие наши новации актуальны и эффективны как результат взаимодействия органов государственной власти, гражданского общества и бизнеса. Мосгордума уделяет большое внимание взаимодействию с регионами, и основной площадкой для совместной работы является Совет законодателей ЦФО — структура, которая помогает решать проблемы конкретных регионов и делится передовым опытом», — сказал Шапошников.

Социальная сфера в приоритете

Социальная сфера и поддержка населения по-прежнему остаются для столичных властей в приоритете.

«Этим мы руководствуемся при формировании бюджетной политики, планов развития города, принятии отдельных законодательных актов. Наша ежедневная задача – улучшение жизни москвичей, всестороння поддержка разных категорий горожан», — отметил председатель столичного парламента.

Один из основных принципов системы соцзащиты Москвы — адресный и точечный подход к оказанию социальных услуг, в том числе на дому — под запрос конкретного человека. Еще один важный момент – привлечение в соцсферу некоммерческий сектор и волонтеров.

«Приведу самый показательный пример. В Москве акция помощи людям, находящимся на самоизоляции из-за коронавируса, началась 28 марта 2020 года и продлилась год. За это время ее поддержали более 23 тыс. волонтеров, было выполнено свыше 48 тыс. заявок по доставке продуктов, лекарств и предметов первой необходимости», — отметил Шапошников.

Важное направление — популяризация здорового образа жизни. Прямо в парках и центрах госуслуг столицы установлены павильоны «Здоровая Москва», центры вакцинации. Все это в итоге кардинально меняет качество жизни и открывает новые возможности.

Работа в законодательной сфере

Одно из ключевых решений Мосгордумы — принятый закон о детях войны, который на законодательном уровне закрепил данную категорию граждан (жители города Москвы, родившиеся в период с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года). Его единогласно поддержали все депутаты вне зависимости от партийной принадлежности.

«Дети войны – это те москвичи, чье детство пришлось на страшный период Великой Отечественной войны, поэтому наш долг – достойно поддержать старшее поколение. Для них определен перечень мер социальной поддержки. В том числе, это ежемесячная городская денежная выплата за счет средств городского бюджета», — подчеркнул Шапошников.

Еще один важный московский закон — «О молодежи». В него внесены изменения, устанавливающие дополнительные меры соцподдержки семьям, в которых оба супруга не достигли возраста 36 лет, но при этом один из них старше 30 лет, или единственному родителю в возрасте от 30 до 35 лет (включительно) при условии, что они имеют место жительства в Москве.

Таким семьям или единственному родителю за счет средств столичного бюджета выплачивается дополнительное единовременное пособие в связи с рождением ребенка. Эта мера действует с 1 января 2021 года.