РИАМО - 9 сен. Госжилинспекция Подмосковья начала проверку управляющей компании на соблюдение безопасности содержания внутридомового газового оборудования (ВДГО) после взрыва в многоэтажном доме в Ногинске. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Последний осмотр газового оборудования проводился инспекторами в марте 2021 г. Тогда нарушений по состоянию и содержанию ВДГО выявлено не было.

Руководитель региональной Госжилинспекции Ольга Федина подчеркнула, что на сегодня в регионе совместно со спецорганизациями провели уже более 5,5 тыс. осмотров состояния газового оборудования.

Правительство региона проводит работу по заключению договоров на обслуживание внутриквартирного газового оборудования (ВКГО) во всех газифицированных квартирах. В настоящее время около 2 млн квартир уже заключили такие договоры. Также разработан порядок по заключению договоров с единой спецорганизацией на обслуживание ВКГО и ВДГО в домах.

В течение 2020-2021 годов власти области проводят разъяснительную работу, направленную на безопасное проживание граждан при использовании газового оборудования, заключение договоров на техобслуживание и ремонт оборудования.

В Госжилинспекции Подмосковья напомнили всем жильцам газифицированных квартир о том, насколько важна их активная позиция в вопросе установки системы автоматического контроля. Спецорганизации, обслуживающие ВКГО, готовы осуществить установку этой системы в квартирах для предотвращения ЧС.

Взрыв в доме в Ногинске на ул. 28 июня произошел утром 8 сентября. Жильцы дома были эвакуированы. Из-за ЧП обрушились стены здания на 2, 3 и 4 этажах, также рухнуло межэтажное перекрытие на 5 этаже. Спасатели продолжают разбор завалов.

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева семьи пострадавших из-за взрыва газа получат компенсации. Семьям погибших выплатят по 1 млн рублей, получившим тяжелые травмы - 500 тыс. рублей, средней тяжести – 300 тыс. рублей, легкой тяжести – 100 тыс.