РИАМО - 9 сен. В программе «Пушкинская карта» участвует более 200 учреждений Москвы, проект поможет властям получить обратную связь, сообщил руководитель департамента культуры города Александр Кибовский.
«У нас участвует больше 200 учреждений. <...> Этот проект нам показывает приоритеты, что интересно молодежи. Показывает обратную связь», - сказал Кибовский.
Он отметил, что, если нет интереса к какому-либо учреждению или мероприятиям со стороны молодежи, остро встает вопрос, точно ли оно – мероприятие или учреждение – должно существовать.
«Мы провели большую предварительную работу. У нас доступно 711 спектаклей, но это именно названия. Количество возможностей, сами понимаете, еще больше», - добавил Кибовский.
Он напомнил, что для школьников вход в музей и так осуществляется бесплатно.
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