РИАМО - 9 сен. В программе «Пушкинская карта» участвует более 200 учреждений Москвы, проект поможет властям получить обратную связь, сообщил руководитель департамента культуры города Александр Кибовский.

«Пушкинская карта» - банковская карта «МИР» от Почта Банка с лимитом 3000 рублей для оплаты билетов в организации культуры до конца года. Оформить ее могут молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет. Для ее оформления нужно авторизоваться в приложении «Госуслуги. Культура», а затем выбрать на сайтах культура.рф, в приложении «Госуслуги. Культура» подходящее мероприятие.

«У нас участвует больше 200 учреждений. <...> Этот проект нам показывает приоритеты, что интересно молодежи. Показывает обратную связь», - сказал Кибовский.

Он отметил, что, если нет интереса к какому-либо учреждению или мероприятиям со стороны молодежи, остро встает вопрос, точно ли оно – мероприятие или учреждение – должно существовать.

«Мы провели большую предварительную работу. У нас доступно 711 спектаклей, но это именно названия. Количество возможностей, сами понимаете, еще больше», - добавил Кибовский.

Он напомнил, что для школьников вход в музей и так осуществляется бесплатно.

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