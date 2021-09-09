РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 9 сен. Арбитражный суд Московской области признал законность предписания Госжилинспекции Подмосковья, выданного управляющей организации «ПИК-Комфорт». УК пыталась оспорить требование о перерасчете за вывоз твердых коммунальных отходов в Котельниках, сообщает пресс-служба ведомства.

При проверке обращения жителей дома №5 по улице Строителей инспекторы зафиксировали начисление платы за неоказанную услугу «Вывоз ТКО» в период с апреля 2020 года по январь 2021 года. Было выдано предписание об устранении нарушения в течение месяца.

УК обратилась с заявлением об оспаривании предписания. Коммунальщики полагали, что оно не соответствует закону. Оценив представленные доказательства, суд пришел к выводу, что эти требования не подлежат удовлетворению.

Выставление счетов УК Арбитраж расценил как грубое нарушение лицензионных требований. Оно может повлечь нарушение прав и законных интересов собственников и нанимателей жилых помещений в многоквартирном доме.

С учетом этого суд признал, что оспариваемое предписание выдано надлежащему лицу при наличии фактических и правовых оснований. Его формулировки являются доступными для понимания. Срок исполнения является разумным, а предписание исполнимым.

Препятствий к устранению нарушения суд не усмотрел. В удовлетворении требований ООО «ПИК-Комфорт» было отказано.