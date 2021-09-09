РИАМО - 9 сен. В столичном районе Соколиная Гора на востоке города построят блок начальных классов и детский сад, рассчитанные на 145 детей, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отметил, что власти города уделяют большое внимание взаимодействию с инвесторами по вопросам строительства социальной инфраструктуры, в том числе объектов образования. До конца 2023 года застройщики должны ввести в строй около 80 объектов образования на территории города.

«На днях Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила строительство начальной школы для 120 детей и детского сада на 25 мест в районе Соколиная гора. В этом районе застройщик уже возвел детский сад на 205 мест, который в ближайшее время передадут городу», – сказал Бочкарев.

Гендиректор компании-застройщика «РГ-Девелопмент» Татьяна Тихонова добавила, что новые объекты образовательной инфраструктуры возведут в рамках второй очереди ЖК на части реорганизуемой территории промзоны «Кирпичные улицы».

По ее словам, компания активно участвует в развитии бывших промзон. Там строят жилые комплексы на территориях, где ранее действовали промышленные предприятия.

«Блок начальных классов и детский сад мы возведем в рамках второй очереди ЖК «Семеновский парк». Строительство жилого квартала является частью плана по развитию и обновлению района Соколиная Гора», – подчеркнула Тихонова.

Ранее Бочкарев сообщал, что порядка 40% соцобъектов в Москве строят за счет внебюджетных источников.