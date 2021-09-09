РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 сен. Тысячного донора крови с начала нынешнего года отметили в Красногорске. Замглавы округа Татьяна Квасникова и коллектив Красногорской городской больницы №1 поздравили добровольца и вручили ему подарок, сообщается на официальном сайте администрации округа.

В четверг в отделении переливания крови Красногорской горбольницы №1 зарегистрировано приятное достижение – красногорец Артур Тагеев стал тысячным донором крови. По его словам, пример подала бабушка, которая является почетным донором. По этому случаю Тагееву вручили подарок от партнеров проекта «Сделано в Красногорске».

«У нас многопрофильная скоропомощная больница, поэтому в крови всех групп нуждаемся всегда. Приглашаем всех потенциальных доноров, ведь ваша кровь может спасти кому-то жизнь», - отметила заместитель главврача по медицинской части Красногорской больницы №1 Юлия Катанэ.

Сдать кровь можно по будним дням с 9:00 до 12:00 по адресу: Красногорск, ул. Карбышева, д. 4. При себе надо иметь паспорт. За кроводачу донору положено два выходных и денежная выплата. Стать донором крови могут граждане без хронических заболеваний старше 18 лет. Справки по телефону: 8(495)563-15-01 (в рабочие дни с 9:00 до 15:30, в выходные и праздничные дни с 9:00 до 21:00).

С января 2021 года в отделении переливания крови жители округа сдали 450 л крови.