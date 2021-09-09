РИАМО - 9 сен. На следующей неделе многодетные семьи Подмосковья получат электронные копии удостоверения на портале госуслуг, сообщила заместитель председателя правительства Московской области - министр социального развития региона Ирина Каклюгина.

«На следующей неделе все многодетные семьи, имеющие удостоверение бумажное, получат в личный кабинет электронную версию своего собственного удостоверения», – сказала Каклюгина.

Она отметила, что электронное удостоверение появится в личном кабинете автоматически.

Электронное удостоверение имеет уникальный QR-код, который является подтверждением его действительности. Юридически оно равносильно «бумажному» удостоверению.

Всего в Подмосковье такое удостоверение получат свыше 80 тыс. многодетных семей.