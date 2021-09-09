РИАМО - 9 сен. Президент России Владимир Путин лично посетит церемонию прощания с погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Прощание с министром пройдет в Москве 10 сентября.

Ранее Путин наградил Зиничева званием Героя России посмертно. Кроме того, президент направил телеграмму с соболезнованиями его семье и родным.

Зиничев возглавлял МЧС России с 2018 года. Был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с изображением мечей, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медалью Суворова.

Министр погиб 8 сентября в городе Норильске на 56-м году жизни. Глава ведомства пытался спасти режиссера Александра Мельника, который упал в воду.

«Погиб как спасатель»: что известно о смерти главы МЧС Евгения Зиничева>>