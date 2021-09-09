РИАМО - 9 сен. Подмосковные врачи вылечили от коронавируса еще 1788 пациентов, всего инфекцию в регионе победили 374 787 человек, сообщается на сайте Минздрава области, посвященном ситуации с Covid-19.

С начала пандемии в Подмосковье выявили 428 672 случая заболевания. Скончались 7932 Covid-пациента, из них 10 - за минувшие сутки.

В медорганизациях области наблюдаются и проходят лечение пациенты из столицы, а также регионов России и из-за рубежа.

Жителям Московской области рекомендовали при появлении любых симптомов простудных заболеваний вызывать врача на дом.

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