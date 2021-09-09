РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 сен. С 21 сентября прием пациентов Люберецкого онкодиспансера начнут проводить в Центре амбулаторной онкологической помощи Люберец, сообщает пресс-служба администрации округа.

В связи с присоединением Люберецкого онкологического диспансера к Люберецкой областной больнице прием пациентов врачами-онкологами с 21 сентября будет проводиться в Центре амбулаторной онкологической помощи ГБУЗ МО «ЛОБ».

Центр амбулаторной онкопомощи находится по адресу: Люберцы, ул. Назаровская, д. 3.