РИАМО - 9 сен. В России должен быть свой каталог ресторанов с лучшей кухней по типу авторитетного гида Michelin, заявил посол Всемирной туристской организации ООН, председатель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов.

«Мы должны иметь возможность создать свой «мишленовский» бренд. Нужно этим озаботиться и создать свою книгу», – сказал Фетисов.

Он отметил, что в России много качественных ресторанов с уникальной кухней, в том числе среди небольших кафе.

«Мы будем воспитывать нашего внутреннего потребителя. Лучше съесть мало, но качественно, без вреда для здоровья», – заключил Фетисов.

Ранее Фетисов сообщал, что Россия должна стать мировым центром гастротуризма, так как для этого у страны есть все возможности.

Красный гид Michelin — наиболее известный и влиятельный из ресторанных рейтингов на данный момент. Гид выпускается с 1900 года.