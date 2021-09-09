РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 9 сен. Глава подмосковных Котельников Сергей Жигалкин накануне поздравил ветерана Великой Отечественной войны Ивана Каверина с 95-летним юбилеем, сообщает пресс-служба администрации округа.

Жигалкин пожелал ветерану крепкого здоровья, бодрости духа и счастья. Он вручил юбиляру поздравительные письма от президента РФ и губернатора Московской области.

Ивана Михайловича Каверина на службу призвали в 1943 году. После обучения направили на Балтийский флот морским пехотинцем. Он дошел до Финляндии, где и закончил войну.