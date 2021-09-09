РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 9 сен. В рамках программы «Светлый город» в 2022 году запланировано обустройство наружного освещения пешеходных зон вдоль Дзержинского шоссе в Котельниках, сообщает пресс-служба администрации округа.

В четверг глава городского округа Сергей Жигалкин вместе с жителями и специалистами организации, с которой заключен муниципальный контракт на проектирование, провел обход территории, где будут проводиться работы.

Тротуары от въездной группы на Дзержинском шоссе со стороны Люберец и до поворота на торговый центр «МЕГА Белая Дача» планируется оборудовать светодиодными светильниками, что позволит сделать пешеходные зоны светлыми и безопасными. В этом году должны выполнить проектирование, а в следующем - приступить к строительно-монтажным работам.

В 2021 году в рамках реализации программы «Светлый город» благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» в Котельниках проведены работы по замене и устройству наружного освещения на 2-м и 3-м Покровском проездах, улицах Кузьминская, Строителей, Новая, Садовая и по другим адресам.