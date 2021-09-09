РИАМО - 9 сен. Традиционная Рождественская ярмарка пройдет в Новом Иерусалиме зимой, сообщила вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.

«Сыр. Пир. Мир» удалось сделать самой большой ярмаркой в стране. Фермеры просят, чтобы мы приглашали раз в квартал. Это непросто. Следующая ярмарка будет Рождественская ярмарка», - сказала Наталья Виртуозова.

Она отметила, что проходить она традиционно будет в Новом Иерусалиме. По масштабу она чуть уступит летнему фестивалю сыра.

«Мы дальше будем развивать наши бренды, в Московской области очень большой потенциал, много древних рецептов», - заключила вице-губернатор.

Всероссийский фестиваль «Сыр. Пир. Мир» прошел в Подмосковье в августа. Его посетили свыше 200 тыс. человек. На фестиваль свою продукцию провезли порядка 400 фермеров из 54 регионов РФ.

Подкаст о подмосковном туризме «Путь-дорога»>>