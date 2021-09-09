РИАМО - 9 сен. Развитие гастрономического туризма является приоритетом для России, которая имеет потенциал стать центром гастротуризма в мире, заявил посол Всемирной туристской организации ООН, председатель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов.

«Мировая экономическая система очень настойчиво переходит к технологиям устойчивого развития. Туризм, экологический туризм, гастротуризм будет играть определяющую роль», – сказал Фетисов.

Он отметил, что жители России сохранили национальные традиции, а также берегут семейные и этнические рецепты.

«Гастрономический туризм приобретает новые формы. Нам есть, что показать миру. Позиционирование РФ как самого главного места для гастротуризма – это определяющее. Мир откроется, жители других стран к нам поедут», – заключил Фетисов.