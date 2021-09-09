РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 9 сен. После встречи с жителями дома №23 в микрорайоне Белая Дача Котельников утвердили план благоустройства двора, сообщает пресс-служба администрации округа.

Начальник управления благоустройства Иван Жарков встретился с жителями микрорайона Белая Дача и обсудил вопрос благоустройства придворовой территории дома №23. На портале «Добродел» было проведено голосование, и этот дом набрал наибольшее количество голосов.

При благоустройстве будет учтена вся проблематика данной территории. В итоге во всем дворе отремонтируют асфальт, установят бордюры, создадут комфортную среду для жителей с ОВЗ. Кроме того, проведут модернизацию освещения, озеленят территорию.