РИАМО - 9 сен. На базе центра телемедицины в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени М.Ф. Владимирского (МОНИКИ) открыли координируюший центр сети «Центр рассеянного склероза и других нейроиммунологических заболеваний», передает корреспондент РИАМО.

Также еще 9 центров в скором времени откроют в Подмосковье, а именно в Химках, Одинцове, Подольске, Раменском, Красногорске, Химках, Реутове, Коломне и Пушкине.

«Как и для любого медицинского центра, и для порядка оказания медицинской помощи очень важна ее доступность для пациента. Это значит, что человек в ближайшее время может попасть к врачу, пройти диагностику и получить назначение терапии от врача. Так, наши пациенты с рассеянным склерозом смогут продлить свой активный период жизни», - сказала зампредседателя правительства Московской области - министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Она добавила, что рассеянный склероз - тяжелое заболевание, зачастую его диагностируют у людей в возрасте от 20 до 40 лет. Как правило, итог недуга плачевный, он приводит к инвалидности.

9 новых медучреждений во главе с координирующим центром в МОНИКИ создают, чтобы максимально продлить активный период жизни людей, страдающих от рассеянного склероза. Им также обеспечиваются доступность и регулярность терапии.

Стригункова отметила, что теперь центры выделены в отдельную структуру, специалисты будут заниматься только пациентами с рассеянным склерозом и другими нейроиммунологическими заболеваниями.

«Центров будет 9, чтобы они стали ближе к месту жительства пациентов и им не пришлось бы ехать, например, из Луховиц в МОНИКИ. Московская область все-таки огромная», - отметила Стригункова.

Она добавила, что все задействованные специалисты пройдут необходимое обучение, а учреждения будут оснащены современным оборудованием. При необходимости штат врачей в центрах будет расширен.

Телемедицина

Сеть центров при терапии рассеянного склероза будет использовать телемедицину. Такая возможность позволит пациентам реже лично посещать своего лечащего врача.

«Пациент будет дистанционно общаться с доктором, с одной стороны, а с другой, каждый специалист отдельного центра может связаться с головным центром и по системе «врач – врач» обсудить особенности терапии того или иного пациента, и определиться с тактикой», - рассказал главный внештатный невролог Московской области, куратор центров рассеянного склероза Ринат Богданов.

Он отметил, что в ряде случаев можно ограничиться дистанционным общением с врачом, но если удаленно невозможно провести ряд тестов, то доктор пригласит больного на очный визит. Также на базе центров имеется отдельная структура для проведения сеансов телемедицины.

Поддержка пациентов

Больным рассеянным склерозом будут оказывать меры психологической поддержки и помощи, так как для них это особенно важно.

«Это важнейший фактор, он определяет эффективность терапии и дальнейшую продолжительность жизни любого пациента с любой патологией. Если врач видит реально тяжелую психоэмоциональную патологию пациента: депрессия, сильная тревога, которая может потребовать фармокологического подхода, то тогда проводятся дополнительные консультации психотерапевта или психиатра, если пациент согласен с ним общаться», - рассказал Богданов.

Он отметил, что если реакция на инвалидизирующее заболевание - легкая тревога или же слабая депрессия, то важны помощь клинического психолога и поддержка пациентских организаций.

«В рамках работы по открытию этих центров мы будем оказывать информационную поддержку. Мы будем рассказывать пациентам, где они открываются, и их режимы работы. Также будет открыта группа психологической поддержки больных, это очень важно, чтобы пациент не чувствовал, что остался со своим заболеванием один на один. Эти группы предусмотрены, и все ресурсы у нас для этого есть», - отметил председатель Московского областного общества рассеянного склероза Дмитрий Заводовский.

Он добавил, что сообщество будет помогать в работе центров. Они уже подготовили информационные щиты с подробной информацией о заболевании и о способах реабилитации.

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