РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 9 сен. В ходе комплексной реконструкции инфраструктуры поселка Клюквенный в Щелкове построят новую школу. Ее отличительной особенностью станет парадная симметричная композиция, подчеркнутая строгой сеткой кирпичных фасадов, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

«Проектируемая начальная школа №15 рассчитана на 180 учеников. Здание общей площадью 3,8 тыс. кв. м состоит из трех блоков в 2-3 этажа, между которыми образуется внутришкольный двор. Рядом со школой будет построено футбольное поле и спортивные площадки, на прилегающей территории в рамках проекта выполнят комплексное благоустройство и озеленение», – сказал министр правительства региона по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Здание будет иметь центричную композицию в форме каре, визуально замкнутого перемычкой между боковыми крыльями школы: вход в главный вестибюль осуществляется с территории внутреннего двора. В решении фасадов архитекторы использовали неклассическую стилистику, выбрав в качестве основного художественного приема сетку вертикальных кирпичных пилонов.

Помимо учебных помещений начальной и основной школы на первом этаже здания запланированы спортивный и актовый залы, медблок и столовая, на втором – библиотека с читальным залом.

В концепции благоустройства прилегающей территории учитываются потребности маломобильных групп населения. В рамках проекта будет выполнено мощение, устройство газонов и кустарников, установка малых архитектурных форм. Площадь застройки составит 1,9 тыс. кв. м.